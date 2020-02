Coronavirus, la conferenza stampa dell'assessore Gallera: "Invitiamo tutti a rimanere in casa"

C'e' anche Casalpusterlengo, oltre a Codogno e Catiglione d'Adda, tra i Comuni del Lodigiano ai quali è stato chiesto di invitare i cittadini a stare a casa in seguito ai contagi da Coronavirus. Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante una conferenza stampa convocata in seguito ai casi di Coronavirus nel Lodigiano. Casalpusterlengo è il Comune dove ha sede l'azienda dove lavorava il cosiddetto paziente uno, cioè il 38enne di Codogno. "Le scuole oggi non sono chiuse, ma si sta valutando, l'eventuale chiusura è una decisione che verrà presa con il prefetto e il ministro Speranza" ha aggiunto Gallera.