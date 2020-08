Coronavirus, la Campania utilizzerà termoscanner nelle scuole

La Regione Campania ha deciso di acquistare termoscanner da assegnare agli istituti scolastici per fare in modo che la temperatura venga misurata agli alunni. Si comincerà dalle secondarie superiori. La Toscana ha invece previsto test tamponi molecolari, gratuiti e su base volontaria, per i viaggiatori, residenti o meno, in arrivo e in partenza dalla Regione a partire dalle 8 del mattino del 26 agosto.