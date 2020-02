Coronavirus, Istituto Sanità: Italia anziana, ecco perché 2-3% morti

"In Italia c'è una popolazione anziana e si spiegano così i tassi di mortalità del 2-3%. Gli anziani sono più fragili, lo vediamo con l'influenza". Lo dice Giovanni Rezza, direttore del dipartimento malattie infettive dell'Istituto superiore di Sanità. Dall'influenza "possiamo proteggerli con il vaccino: non essendoci il vaccino per il coronavirus - spiega Rezza - c'è la mortalità".