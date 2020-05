Coronavirus, Iss: tre bambini deceduti in Italia, bassa letalità

I bambini deceduti in Italia positivi al Sars-Cov-2 sono tre ma la letalità è molto bassa, pari allo 0,06% tra gli under 15 a fronte del quasi 17% degli over 15. Sono i dati dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) al 14 maggio sul totale dei deceduti positivi all'infezione SARS-CoV-2 in Italia (29.692) per la fascia 0-19 anni. I 3 bambini erano affetti da importanti e gravi patologie.