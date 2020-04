Coronavirus, Iss: tenere indice contagio sotto 1 o ricrescita morti

Il prossimo scenario "è tenere l'indice di contagio R con zero sotto il valore 1: se dovesse invece risalire sopra l'1 ci sarebbe una ricrescita della curva, con nuovi grandi numeri per le terapie intensive e decessi". Lo ha ribadito il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro. Strumenti fondamentali sono, ha sottolineato, "l'individuazione e il monitoraggio tempestivo dei casi". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui