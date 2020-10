Coronavirus, Iss: "Epidemia è entrata in una fase acuta"

Secondo il monitoraggio settimanale del ministero della Salute-Iss "si assiste a un'accelerazione nell'evoluzione dell'epidemia di coronavirus, ormai entrata in una fase acuta con aumento progressivo nel numero dei casi". L'Iss rileva "criticità nei servizi territoriali e aumenti nel tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e area medica che rischiano, in alcune Regioni, di raggiungere i valori critici nel prossimo mese".