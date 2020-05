Coronavirus, Iss: "Contagio sotto controllo ma rispettare misure"

"Le misure di lockdown in Italia hanno permesso un controllo dell'infezione da Covid-19 pur con una persistente trasmissione diffusa del virus con incidenza molto diversa nelle 21 Regioni". E' quanto sottolineano ministero della Salute e Iss sulla fase 2 dell'emergenza. Precisando che "permangono segnali di trasmissione confocolai nuoivi" si sottolinea la necessità del "rispetto rigoroso delle misure per ridurre il rischio". Segui in tempo reale tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui