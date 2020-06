Coronavirus, Iss: bassa criticità ma in alcune aree casi in aumento

Il quadro generale dell'infezione da Covid-19 in Italia rimane "a bassa criticità con un'incidenza cumulativa dall'8 al 21 giugno di 5.98 casi per 100mila abitanti". E' quanto riporta il monitoraggio settimanale sull'epidemia dell'Isitituto Superiore della Sanità. "Sono in aumento alcune stime dell'indice di contagio Rt, in linea con il lieve incremento dei casi nella scorsa settimana in alcune Regioni dove si sono sviluppati focolai", si legge.