Coronavirus, Ippolito (Spallanzani): "Vietare cinema, aerei e ristoranti a chi non si vaccina | La metà delle morti da Covid mondiali in soli 5 Paesi

Per contrastare la pandemia di coronavirus, "molte attività dovranno essere precluse a chi non è vaccinato: ristorante, cinema, stadio, aereo". A dirlo è il direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito. Intanto non si arresta la computa dei morti da Covid. Ad impressionare è che la metà delle vittime mondiali si è registrata in 5 Paesi: Usa, Brasile, Messico, India e Regno Unito.