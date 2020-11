Coronavirus, Ippolito (Cts): "A Natale pochi invitati e no agli spostamenti"

Getty

"Il governo deciderà le misure tenendo conto del monitoraggio. In ogni caso escludo che si debba arrivare a un tana liberi tutti. Non è perché è Natale che si debbano usare misure diverse". Lo ha spiegato Giuseppe Ippolito, componente del Cts, sulle misure anti-Covid previste per le festività. "Un modo sicuro è riunirsi a casa e limitare gli invitati ai familiari più stretti. Gli spostamenti da una parte all'altra del Paese non sono una buona scelta".