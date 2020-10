Coronavirus, ipotesi chiusura bar alle 21 e ristoranti alle 24

Ansa

Chiusura dei bar e dei locali alle 21 e dei ristoranti alle 23 o alle 24: è l'ipotesi prevalente al termine di un lunghissimo confronto tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione di maggioranza in vista del nuovo dpcm con le misure per il contrasto al coronavirus. Ancora, però, non vi è nulla di definitivo: in giornata proseguirà infatti il confronto con le Regioni e all'interno del governo.