Coronavirus, indice Rt sopra l'1 nel Lazio e in Emilia-Romagna

Secondo l'Istituto Superiore di Sanità le stime Rt tendono a fluttuare in alcune Regioni e province autonome in relazione alla comparsa di focolai di trasmissione successivamente contenuti. Nel report dell'Iss si osservano stime superiori a 1 in regioni dove si sono verificati recenti focolai. In particolare il tasso di contagiosità dopo l’applicazione delle misure anti-Covid ha superato il livello di guardia nel Lazio, in Emilia-Romagna e Veneto.