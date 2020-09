Coronavirus, indice contagiosità è circa 3 considerando asintomatici 

In Italia l'indice di contagiosità Rt è vicino al 3, considerando anche i numerosi casi di infezione in persone asintomatiche. Lo rivelano i dati dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare pubblicati sul sito CovidStat. Questi calcoli si differenziano da quelli dell'Istituto superiore di Sanità che invece si basano solo su casi con sintomi e che, per questo, rilevano un indice Rt che è quasi la metà di quello sottolineato dall'Infn.