Coronavirus, Inail: no responsabilità dell'impresa per contagio sul lavoro

L'infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità penale e civile dell'impresa. Lo precisa l'Inail dopo che Confindustria aveva chiesto di sgombrare il campo da interpretazioni che avrebbero potuto generare equivoci. Il datore di lavoro, spiega l'istituto, risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa.