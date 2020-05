Coronavirus, Inail-Iss: nei ristoranti 4 metri quadrati per cliente

Il Documento Inail-Iss raccomanda di rimodulare la disposizione dei tavoli nei ristoranti definendo un limite massimo di capienza che preveda uno spazio non inferiore ai quattro metri quadrati per ogni cliente. Unica eccezione la possibilità di adottare altre misure preventive, come le barriere divisorie. La prenotazione obbligatoria viene indicata come ulteriore strumento di prevenzione, utile anche a evitare assembramenti fuori dai locali.