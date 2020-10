Coronavirus, in Veneto 375 nuovi casi e altri due morti

Sono 375 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Veneto, dove sono morte altre due persone per Covid. Da febbraio si contano quindi 2.200 decessi nella Regione, secondo i dati dalla Protezione civile. I contagiati sono oggi 4.754 e 10.417 i veneti in isolamento domiciliare, non tutti positivi. Tra loro 290 sono in ospedale. "Siamo al 12% della punta massima dei ricoveri che avevamo a marzo", segnala il governatore Luca Zaia.