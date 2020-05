Coronavirus, in Lombardia ricoveri in calo e 85 morti nelle ultime 24 ore

In Lombardia calano i ricoveri e i decessi causati dal coronavirus. I nuovi positivi sono 502 (81.225 in totale da inizio emergenza) mentre si registrano nelle ultime 24 ore 85 vittime in più (che nel complesso salgono a 14.924). Sono 167 in meno i pazienti ricoverati (5.535 in tutto) e 70 in meno quelli in terapia intensiva (che restano 330). Sono i dati forniti dalla Regione.