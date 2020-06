Coronavirus, in Lombardia aumentano i morti (+29) e i positivi (+237)

Aumentano in Lombardia sia i nuovi casi di coronavirus sia i decessi delle ultime 24 ore. Si contano infatti altri 237 positivi (89.442 dall'inizio della pandemia) contro di 187 di ieri e altri 29 morti dopo i 12 di ieri, per un totale di 16.172. Scendono ancora invece i ricoveri: in terapia intensiva ci sono 131 persone, 35 in meno, mentre negli altri reparti Covid si contano 2.995 pazienti, cioè 26 in meno.