Coronavirus, in Lombardia 462 positivi in più e 54 morti in 24 ore

Aumenta di 462 in Lombardia il numero dei positivi al coronavirus (contro il +175 di ieri) e raddoppiano i decessi giornalieri: 54 oggi contro i 24 di lunedì. Sono questi i dati forniti dalla Regione, secondo cui nelle ultime 24 ore si contano 167 guariti (ieri erano 873). Continua il trend di discesa dei ricoveri, otto in meno in terapia intensiva (per un totale di 244 persone) e 56 in meno negli altri reparti, cioè 4.426 in tutto.