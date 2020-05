Coronavirus: in Lombardia 210 nuovi casi, 33 decessi

Sono 210 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia con 12.427 tamponi effettuati. Il totale dei casi registrati in regione da inizio pandemia è di 88.968 contagi. Il rapporto positivi-nuovi tamponi è 1,7%, mentre sabato, quando c'erano stati 221 casi in più con 14.301 tamponi, era 1.5%. In calo i decessi che, nelle ultime 24 ore, sono stati 33. Solo 13 i nuovi positivi a Milano città.