Coronavirus: in Italia superati i 20mila morti, +3.153 contagi in un giorno

Sono saliti a 20.465 (+566) i morti per coronavirus in Italia. Lo ha reso noto la protezione civile, annunciando che i casi totali sono 159.516, con un aumento di 3.153 in un giorno. I pazienti in terapia intensiva scendono a 3.260 (-83), mentre aumentano rispetto a ieri i ricoverati in ospedale: sono 28.023 (+173). I guariti sono 35.435.