Coronavirus in Italia, s'impennano i contagi: 552 nuovi casi in 24 ore

I contagi da coronavirus in Italia salgono ancora: nelle ultime 24 ore sono stati 552 i nuovi casi, rispetto ai 402 di ieri, per un totale di 249.756. Sono solo tre i decessi per Covid-19 rispetto ai sei di giovedì, per un totale di 35.190. Tutte le regioni hanno registrato nuovi casi, dal Molise, che ne ha uno in più rispetto a giovedì, al Veneto con +183 infezioni.