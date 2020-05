Coronavirus, in Italia risalgono i contagiati (+584) e i morti (+117)

In Italia ci sono altri 584 casi di coronavirus (mentre martedì l'incremento era stato di 397 casi). I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 117 (che diventano 33.072 dall'inizio dell'epidemia), in aumento rispetto ai 78 del giorno precedente. Aumentano i guariti (2.443 in più) e diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva dove restano 505 pazienti (16 in meno).