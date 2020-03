Coronavirus, in Italia rimandato almeno un milione di ricoveri

In Italia "almeno un milione di ricoveri è stato rimandato per la pandemia di coronavirus in quattro mesi, tra cui oltre mezzo milione per interventi chirurgici non urgenti, dalla protesi d'anca all'ernia del disco". Lo afferma Americo Cicchetti, direttore dell'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell'Università Cattolica di Roma, evidenziando "pesanti ricadute sulle liste d'attesa per tutto il 2020 e oltre". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui