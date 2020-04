Coronavirus, in Italia è record di guariti ma altri 2.729 nuovi casi

In Italia sono 2.729 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, su 52.126 tamponi eseguiti: il rapporto è salito a un contagiato ogni 19 tamponi. Record di guariti, altri 2.723 in un giorno, ma risalgono i decessi: 534, mentre lunedì erano stati 454. Continua ad allentarsi la pressione sugli ospedali: si sono liberati in terapia intensiva altri 102 posti, i ricoverati sono ora 2.573. Ancora in calo gli attualmente positivi (-528). Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui