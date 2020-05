Coronavirus, in Italia nuovi contagi al minimo: 675 in 24 ore

Non erano così bassi da mesi i nuovi casi di coronavirus in Italia, dove nelle ultime 24 ore si registrano 675 contagi (200 meno di sabato). Ci sono state altre 145 vittime, per un totale di 31.908. Altre 2.366 persone sono guarite, e dunque i malati totali scendono sotto le 70mila unità: 68.351. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui