Coronavirus, in Italia i ricoverati in terapia intensiva salgono a 107

I ricoverati in terapia intensiva a causa del coronavirus in Italia salgono sopra quota 100: sono 107 (13 in più rispetto a lunedì), di cui 21 in Lombardia e 10 in Sicilia. I ricoverati con sintomi sono 1.380, con un aumento di quasi 100 unità nelle ultime 24 ore. Salgono anche le persone in isolamento domiciliare (25.267) e il totale degli attualmente positivi (26.754). Sono 207.944 i dimessi e i guariti.