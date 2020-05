Coronavirus: in Italia calano i malati, 1.665 i guariti | Oltre 240mila i morti nel mondo

Cala ancora il numero dei malati di coronavirus in Italia: sono 100.704, con un decremento di 239. I guariti sono 79.914, con un aumento di 1.665 rispetto a venerdì. Salgono a 28.710 le vittime (+474), ma si tratta di un dato "falsato": i morti delle ultime 24 ore sono infatti 192, ai quali si aggiungono 282 vittime lombarde non registrate ad aprile. A livello globale, invece, sono oltre 240mila i decessi causati dal virus, e in Gb superano i 28mila.

In Calabria per la prima volta si registrano zero contagi: il dato resta a 1.112 casi confermati, con due morti in più rispetto a venerdì e quasi 36mila tamponi eseguiti complessivamente. In Lombardia

diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva - con un calo di 18 unità - e i morti: sono 47 (ai quali vanno però aggiunti i 282 per l'aggiornamento che ogni fine mese i Comuni forniscono alla Regione).

In lento miglioramento la città di Milano: sono 115 i nuovi contagiati, contro i 177 di venerdì, per un totale di 8.450. Calano i numeri anche nella martoriata Bergamo, a Cremona e Lodi, mentre restano stabili quelli di Brescia e Sondrio chiude la giornata a zero. Del resto secondo l'Osservatorio metropolitano di Milano, sta cambiando l'andamento del virus tra la Lombardia e le altre regioni. "Al 31 marzo in Italia si contavano 12.428 vittime, di cui 7.199 in Lombardia (58%) e 5.229 nel resto del Paese (42%) - spiegano - Ad aprile le vittime complessive sono state 15.539, di cui 6.573 (il 42%) in Lombardia (incremento del 91%) e 8.966 (il 58%) nel resto d'Italia (aumento del 171%)". Insomma, la discesa sta continuando gradualmente e nell'ultima settimana è arrivata sotto l'1%.

Non c'è vera tregua invece in Piemonte. Le vittime scendono ancora, ma preoccupano i contagi: secondo l'unità di crisi della regione, i decessi sono stati 17 e 550 i contagi. Dall'inizio dell'epidemia, il totale sale quindi a 3.144 vittime e 27.317 contagiati, mentre non variano molto i ricoveri in terapia intensiva, pari a 178, uno in meno rispetto a venerdì.

Intanto a Roma è allarme per una clinica che è stata isolata dopo aver riscontrato 22 casi positivi al coronavirus. Si tratta di 10 pazienti e 12 operatori, mentre mancano all'appello altri due operatori che non si sono presentati per fare il test. Di conseguenza l'Asl ha avviato un'indagine epidemiologica e si è deciso di trasferire i contagiati all'Istituto Spallanzani.

Infine, a 48 ore dal primo allentamento del lockdown, restano elevati i numeri delle persone denunciate dalla polizia per aver trasgredito le norme anti contagio. Sono state in tutto 7.140, più del giorno precedente: 7.062 per spostamenti illegittimi, 73 per false dichiarazioni e 5 per violata quarantena. Complessivamente i controlli hanno coinvolto 241.786 persone e 81.089 esercizi commerciali. Fra i

titolari delle attività, 195 sono stati sanzionati e per 45 è scattato il provvedimento di chiusura. Nella settimana dal 25 aprile al primo maggio le persone controllate sono state quasi 1 milione e 800 mila.