Coronavirus, in Italia cala la curva dei decessi: 323 in 24 ore

In Italia cala la curva dei decessi causati dal coronavirus. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono morte 323 persone (contro le 382 di martedì) per un totale che arriva a 27.682. Calano anche i malati che sono complessivamente 104.657, 548 in meno. Stabile il numero dei guariti: 2.311 in più nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi sono 2.086 (il giorno precedente erano 2.091). Sono infine 1.795 i ricoverati in terapia intensiva cioè 68 in meno.