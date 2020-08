Coronavirus, in Italia altri 239 casi in un giorno e 8 morti

Sono 239 i contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto a ieri (295). Secondo i dati del ministero della Salute sono 8 le nuove vittime (ieri erano state 5). I tamponi effettuati sono stati 43.269, ben 17mila meno di ieri. Nessuna Regione ha registrato zero nuovi contagi , che sono stati trovati soprattutto in Emilia Romagna (+49), Lombardia (+38) e Veneto (+45).

Le 8 vittime sono tutte in Lombardia, che in tutto ha registrato finora 16.815 decessi. Dei 38 casi trovati nella Regione amministrata dal governatore Attilio Fontana, 6 sono debolmente positivi e 4 a seguito di test sierologici. I guariti e dimessi di ieri sono 164, scendono di 5 i ricoverati non in terapia intensiva, che sono 153.

In tutto il Paese sono 231 le persone guarite e dimesse dopo aver contratto il Covid-19 nelle ultime 24 ore. Dall'inizio della pandemia sono 200.460. Secondo i dati, sono invece 42 (-1) i pazienti in terapia intensiva. Aumentano lievemente invece i ricoverati con sintomi, che sono ora 708 (+3). Le persone in isolamento domiciliare sono 11.706 (-3), gli attualmente positivi 12.456 (-1). I casi totali sono ora 248.070.