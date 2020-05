Coronavirus, in Italia 516 nuovi contagi e altri 87 morti

Lieve calo dei nuovi contagi da coronavirus in Italia: 516 più di giovedì, quando se ne erano registrati 593. I casi totali sono ora 232.248. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti. Lo comunica la Protezione civile, sottolineando che ci sono 5 Regioni a zero contagi: Abruzzo, Umbria, Valle d'Aosta, Calabria e Basilicata, oltre alla provincia di Bolzano. In leggero aumento i morti: 87 in 24 ore (contro i 70 di giovedì). Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui