Coronavirus, in Italia 300 nuovi casi e 92 vittime in più

In Italia ci sono 55.300 persone attualmente positive al coronavirus (con un calo di 1.294 casi rispetto al giorno precedente). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 300 nuovi casi di contagio. Ci sono altre 92 vittime (che in tutto salgono a 32.877) mentre sono 1.502 in più i guariti (141.981 in totale). Restano in terapia intensiva 541 pazienti (12 in meno rispetto a domenica).