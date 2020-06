Coronavirus, in Italia altri 202 casi e 71 decessi: 1.293 i guariti

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 202 nuovi casi di coronavirus, di cui 99 in Lombardia. I casi totali salgono così 235.763. I decessi sono stati invece 71. Continua a salire il numero dei guariti: solo oggi sono stati 1.293. Zero casi in Puglia, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Sardegna, Val d'Aosta, Calabria, Molise.