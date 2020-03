Coronavirus, in Italia 889 deceduti in più: superati i 10mila morti

In Italia ci sono 3.651 nuovi contagiati per il coronavirus (che nel complesso arrivano a 70.065). Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile, si registrano 889 deceduti in più per un totale di 10.023 morti. I guariti sono in tutto 12.384, con un incremento, nelle ultime 24 ore di 1.434. Sono, infine, 3.856 i pazienti ricoverati in terapia intensiva.