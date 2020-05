Coronavirus, in Italia 888 nuovi casi e 3.502 guariti in più

In Italia ci sono 888 nuovi casi di coronavirus (martedì l'incremento era stato di 1.402). Gli attualmente positivi scendono però a 78.457. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 195 decessi (per un totale che raggiunge quota 31.106). I pazienti ricoverati con sintomi sono 12.172, di cui 893 (-59) in terapia intensiva. Ci sono inoltre 3.502 guariti in più (112.541 in tutto). Sono i dati forniti dalla Protezione civile.