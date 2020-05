Coronavirus, in Italia 642 nuovi casi e 156 morti: 2.278 i guariti

Secondo gli ultimi dati forniti dalla Protezione civile, nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati altri 642 casi di coronavirus e 156 nuovi decessi. Continua a salire il numero dei guariti: solo oggi sono 2.278 in più, per un totale dall'inizio della pandemia di 132.282. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 640, 36 meno di ieri. I ricoverati negli altri reparti Covid-19 sono invece 9.269 (-355).