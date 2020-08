Coronavirus, in Italia 412 nuovi casi e altri 6 morti | Emilia-Romagna: obbligo test per rientri da Spagna-Grecia-Malta

In Italia tornano a salire i nuovi casi di coronavirus : sono 412, per un totale da inizio emergenza di 251.237. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 6 decessi (che nel complesso arrivano a 35.215). Solo 2 le Regioni senza nuovi casi (Valle d'Aosta e Molise) mentre i maggiori incrementi si registrano in Sicilia(+89), Lombardia (+68) e Veneto (+65).

Secondo i dati aggiornati dal ministero della Salute, gli attualmente positivi sono 13.561. Quanto ai guariti, nelle ultime 24 ore sono 213 (mentre lunedì erano stati 150), che portano il totale a 202.461.

Nelle ultime 24 ore eseguiti 40.642 tamponi Sono 40.642 (+ 14.210 rispetto a lunedì) i tamponi effettuati in Italia. Complessivamente, fino ad oggi ne sono stati fatti 7.316.918. E' quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. Grazie al sospetto diagnostico sono stati individuati 223.674 casi positivi, mentre le attività di screening ne hanno trovati 27.563.

In Emilia-Romagna tampone obbligatorio per rientri da Spagna, Grecia e Malta Da mercoledì in Emilia-Romagna ci sarà l'obbligo di fare il tampone per chi rientra dalle vacanze da Spagna, Grecia e Malta. Ci si dovrà segnalare immediatamente ai dipartimenti di Sanità pubblica delle rispettive Ausl di residenza. Il tampone andrà fatto entro le 24 ore dal rientro. Se l'esito sarà negativo, non scatteranno provvedimenti di quarantena. Lo prevede un'ordinanza che verrà firmata dal presidente della Giunta regionale, Stefano Bonaccini.

"In Grecia arrivata la seconda ondata" La Grecia, intanto, è entrata formalmente nella temuta seconda ondata di pandemia da coronavirus. Lo ha confermato al Guardian uno dei massimi esperti delle malattie infettive del Paese. Dopo aver registrato il numero più alto di diagnosi positive - un record di 203 casi domenica - il Paese ha raggiunto una fase critica nella sua capacità di contenere l'ulteriore diffusione del virus. "Possiamo dire che la Grecia è entrata formalmente in una seconda ondata di epidemia. Questo è il punto in cui potremmo vincere o perdere la battaglia", ha detto Gkikas Magiorkinis, assistente professore di epidemiologia all'università di Atene

"In Francia la situazione è peggiorata" E il premier francese, Jean Castex, lancia l'allerta in Francia: "La situazione epidemiologica sta evolvendo nella cattiva direzione", ha detto. Castex ha lanciato un appello ai prefetti ad "estendere il più possibile l'uso della mascherina" ed ha aggiunto che "se non si reagisce collettivamente, ci esponiamo ad un rischio elevato di ripresa dell'epidemia, che sarà difficile da controllare".