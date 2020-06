Coronavirus, in Italia 333 nuovi casi e 66 decessi: aumentano terapie intensive

In Italia sono 333 i nuovi casi di coronavirus, per un totale di 238.159 dall'inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 66 decessi per un bilancio complessivo di 34.514 vittime, mentre i guariti sono 1.089 più di ieri. Dopo settimane di calo tornano a salire i ricoveri in terapia intensiva: 168 (+5 rispetto a mercoledì). Scendono invece di 824 unità gli attualmente positivi (23.101 in tutto).

