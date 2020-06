Coronavirus, in Italia 318 nuovi casi e altri 55 morti

In Italia ci sono altri 318 casi di coronavirus (per un totale che sale a 233.515). Nelle ultime 24 si sono registrati altri 55 morti (che diventano 33.530 dall'inizio dell'emergenza). Ci sono stati inoltre 1.737 guariti in più (160.092 in totale) mentre in terapia intensiva restano 408 pazienti (16 in meno). I malati ricoverati con sintomi sono 5.916, con un calo di 183. Sono i dati forniti dalla protezione civile.