Coronavirus, in Italia 28.337 nuovi casi e altri 562 decessi 

In Italia ci sono 28.337 nuovi casi di coronavirus a fronte di 188.747 tamponi effettuati (mentre il giorno precedente i positivi in più erano 34.767 su 237.225 tamponi). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 562 decessi (contro i 692 di sabato) per un totale, da inizio emergenza, che arriva a 49.823. In terapia intensiva ci sono 3.801 pazienti (+43). La Regione più colpita resta la Lombardia con 5.094 nuovi casi.

Torna a salire lievemente il rapporto tamponi/positivi - Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 188.747 tamponi, 48.478 meno di sabato. Dai dati emerge inoltre una risalita del rapporto tra tamponi effettuati e positivi individuati: è al 15%, circa mezzo punto più di sabato quando si era fermato al 14,6%.

Risalgono i ricoveri nelle terapie intensive - Il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza arriva a quota 1.408.868. Dopo il calo di sabato (con solo 10 nuovi pazienti in più ricoverati) tornano a salire i ricoveri in terapia intensiva: secondo il bollettino del ministero della Salute sono 43 i nuovi ingressi nelle ultime 24 ore per un totale arrivato a 3.801. Nei reparti ordinari degli ospedali sono invece ricoverate 34.279 pazienti, con un incremento rispetto a sabato di 216. Infine, in isolamento domiciliare ci sono 767.867 italiani, 13,942 in più.

Le Regioni più colpite - Dopo la Lombardia (che ha registrato altri 5.094 positivi), la Regione più colpita è la Campania con 3.217 nuovi casi. Seguono il Veneto con 2.956, Emilia-Romagna con 2.665 e Piemonte con 2.641.

