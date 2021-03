Coronavirus, in Italia 22.865 nuovi casi su 339.635 tamponi e altri 339 morti

Sono 22.865 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 339.635 tamponi eseguiti. Il tasso di positività odierno si attesta al 6,7% (+0,9% rispetto a ieri). Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 339 per un totale di 98.974 dall'inizio della pandemia. Aumentano di 64 unità le terapie intensive (2.475 in tutto), mentre sono 394 in più le persone ricoverate negli altri reparti Covid.

Nei reparti ordinari ci sono invece 20.157 persone, in aumento di 394 unità rispetto a mercoledì.

Impennata in Piemonte con 2.167 casi, tasso al 12% Impennata di casi di Covid in Piemonte. Il bollettino riporta 2.167 contagi, con un tasso del 12% rispetto ai 17.984 tamponi diagnostici processati (10.607 antigenici). E continua la crescita del numero dei ricoverati: +7 in terapia intensiva (in totale 188), +31 negli altri reparti (2.171). I morti sono 26 (di cui 6 relativi a oggi). Le persone in isolamento domiciliare 16.785, i guariti +915, gli "attualmente positivi" 19.144.