Coronavirus, in Italia 2.578 nuovi casi e altri 18 decessi

In Italia ci sono 2.578 nuovi casi di coronavirus, in diminuzione rispetto ai 2.844 del giorno precedente. In calo anche i tamponi effettuati: 92.714, contro i quasi 119mila di sabato. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati anche 18 decessi per un totale di vittime, da inizio emergenza, che arriva a 35.986. Ci sono anche altri 697 guariti.