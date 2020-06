Coronavirus: in Italia 197 nuovi contagi, 759 guariti e 53 vittime

Continua a scendere l'incremento giornaliero dei contagi da coronavirus in Italia. E' di 234.998 il numero complessivo dei casi, con un incremento rispetto a ieri di 197, quando si era registrata una crescita di 270. Le vittime nelle ultime 24 ore sono 53, in calo rispetto alle 72 di ieri, per un totale di 33.899. I guariti salgono a 165.837, +759 in 24 ore, mentre calano i pazienti in terapia intensiva, 6 meno di ieri.