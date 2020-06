Coronavirus: in Italia 18 morti e 122 nuovi contagi nelle ultime 24 ore

Sono 122 i nuovi contagi da coronavirus in Italia, 62 in Lombardia, nelle ultime 24 ore. Il totale dei casi sale così a 238.833. I guariti da ieri sono 1.159, per un totale di 184.585, e i deceduti 18, di cui 6 in Lombardia. Le vittime dall'inizio dell'emergenza sono 34.675. Sette le Regioni in cui non si registra un aumento dei contagi: Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata.