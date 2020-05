Coronavirus, in Italia 174 nuovi morti: dato più basso da un mese

I nuovi dati sulla diffusione del coronavirus in Italia parlano di un calo dei malati e dei pazienti in terapia intensiva. Le vittime scendono a 174 in un giorno: è il dato più basso da oltre un mese. Dall'inizio dell'epidemia, in totale i decessi sono stati 28.884. Il ministro degli Affari Regionali Boccia impugna l'ordinanza della Regione Calabria del 29 aprile che prevede l'apertura di bar e ristoranti.

"Chi è in salute e deve fare degli spostamenti brevi dovrebbe considerare la possibilità di farli in bici o a piedi e non in metropolitana o in auto che devono servire per chi fa percorsi più lunghi o per persone che hanno problemi negli spostamenti. Milano non può garantire la mobilità di un milione di auto in più". Lo ha detto l'assessore all'Urbanistica del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran, in vista della Fase 2. Intanto a Milano si terminano i lavori delle piste ciclabili light, quelle realizzate restringendo la carreggiata delle strade più larghe e con la diminuzione delle aree di sosta che potranno servire per dare la possibilità a bar e ristoranti di espandersi all'esterno.

I dati diffusi oggi dalla Protezione civile confermano dunque, come ha ripetuto il ministro della Salute Roberto Speranza, che l'emergenza sanitaria non è finita, ma le curve più drammatiche continuano la loro lenta discesa, mentre salgono a 81.654 i guariti dal Covid-19 (+1.740 rispetto a ieri).

In particolare, non si arresta l'ormai stabile trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per covid-19: ad oggi sono 1.501, ovvero 38 in meno rispetto a ieri, mentre sono 17.242 le persone ricoverate con sintomi. Sono 81.436, pari all'81% degli attualmente positivi, le persone in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Cala ancora il numero complessivo dei malati. Sono scesi a 100.179, con un decremento di 525 persone.

Nessun nuovo caso in Molise e Umbria Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono soprattutto in Lombardia 36.926, in Piemonte (15.638 ) e in Emilia-Romagna (9.045 ). I contagiati totali in Italia, vale a dire gli attualmente positivi al coronavirus, le vittime e i guariti, sono 210.717 (+1.389 rispetto a ieri). Molise e Umbria sono le uniche regioni ad aver fatto registrare oggi zero casi di coronavirus. In Calabria, dopo lo zero di ieri, sono due i nuovi contagi. Sorride anche la Toscana: sono 9.563 i casi di positività, solo 38 in più rispetto a ieri. E' il dato piu' basso dall'8 marzo.

I numeri della Lombardia Un segnale positivo arriva anche dalla Lombardia, dove continua a calare l'aumento dei morti: 42 i nuovi decessi. Diminuiscono i dati del contagio nella provincia di Milano: il totale dei positivi ha superato le 20mila unità con un aumento di 118 nuovi casi, di cui 41 a Milano città. La situazione sembra ormai stabile a Brescia (+29 casi di contagio), a Bergamo (+59) e a Cremona (+18). Per il secondo giorno consecutivo, nessun nuovo caso a Sondrio. Nella regione più colpita dalla pandemia, però, sono stati processati 6mila tamponi in meno rispetto a ieri.

Il governo impugna l'ordinanza della CalabriaContinua intanto il braccio di ferro tra governo e Regione Calabria. Il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, ha impugnato infatti l'ordinanza della governatrice Jole Santelli, che prevede l'apertura di bar e ristoranti. Ma lei ribatte: "Mi dispiace, ma la mantengo, sono convinta dei presupposti". Sono però molti gli enti locali che riapriranno 'in ordine sparso'. A cominciare dalle regioni governate dal centrodestra come Sardegna e Veneto. Dopo il 18, avverte Boccia, "ogni regione potrà fare cose in funzione della sicurezza che ha costruito".

Mascherine a 50 centesimi Saranno circa 20mila i punti vendita della grande distribuzione dove da domani le mascherine chirurgiche potranno essere acquistate a 0,50 centesimi, al netto dell'IVA. È l'accordo siglato dal Commissario Arcuri, Confcommercio, Federdistribuzione e Conad, che avrà valore anche per tutti i commercianti italiani loro associati. Dopo l'intesa con farmacie e parafarmacie (30mila punti vendita) e con la formalizzazione di quella raggiunta con i tabaccai, si arriverà a 100mila punti vendita, uno ogni 600 abitanti.