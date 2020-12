Coronavirus, in Italia 15.104 nuovi casi e 352 decessi

Grande folla nelle strade dello shopping da Milano a Napoli. Moltissime le persone in giro, lunghe file davanti ai negozi, anche per gli ingressi scaglionati a causa delle limitazioni anti-Covid. Molti hanno spiegato di essere in giro nell'ultimo sabato pre natalizio per non incappare nei divieti della zona rossa che entrerà in vigore nei giorni festivi. A Roma chiuso un tratto di via del Corso e parte di piazza Navona.