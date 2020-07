Coronavirus, in Italia 138 nuovi casi (53 in Lombardia) e altre 30 vittime

In Italia si sono registrati 138 nuovi casi di coronavirus su 43.219 tamponi effettuati. In flessione i contagi in Lombardia (53 positivi su 3.380 tamponi, rispetto ai 111 di lunedì su 5.855 tamponi). Nelle ultime 24 ore a livello nazionale ci sono state altre 30 vittime, mentre i guariti sono stati 574. Lo comunica la Protezione civile.

In Europa superati 200mila morti: Gb e Italia Paesi più colpiti La pandemia di coronavirus ha provocato oltre 200mila vittime in Europa. Lo indica un rapporto dell'agenzia France Presse basato su dati ufficiali. Con un totale di 200.005 decessi (per 2.751.606 casi), l'Europa è il continente più colpito dal Covid-19, che ha provocato la morte di 538.418 persone in tutto il mondo. La Gran Bretagna (44.236 morti) e l'Italia (34.869) sono i Paesi europei più colpiti, seguiti da Francia (29.920) e Spagna (28.388).