Coronavirus: in Italia 1.786 nuovi casi e 23 morti, nuovo record di tamponi

Coronavirus, mascherine nelle scuole e negli aeroporti Ansa 1 di 14 Ansa 14 di 14 Ansa 14 di 14 Ansa 14 di 14 Ansa 14 di 14 Ansa 14 di 14 Ansa 14 di 14 Ansa 14 di 14 Ansa 14 di 14 Ansa 10 di 14 Ansa 11 di 14 Ansa 12 di 14 Ansa 14 di 14 Ansa 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sono 1.786 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 108.019 tamponi (nuovo record, dato in aumento rispetto ai 103.696 effettuati mercoledì). Nelle ultime 24 ore si sono registrati 23 decessi in più, per un totale di 35.781 vittime dall'inizio dell'epidemia. Aumentano di 2 unità i pazienti ricoverati in terapia intensiva (sono 246 in tutto). Le Regioni con più contagi sono Veneto (248), Lazio (230) e Lombardia (229).