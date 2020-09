Coronavirus, in Italia 1.501 contagi e 6 morti nelle ultime 24 ore

Sono 1.501 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore su un totale di 92.706 tamponi effettuati. Sei le persone decedute. Lieve calo quindi rispetto a venerdì sia per contagi (ieri erano 1.616 ) sia per i morti (10), ma cresce di sette unità il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva. Complessivamente il numero delle vittime in Italia ha raggiunto quota 35.603.