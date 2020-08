Coronavirus, in Italia 1.365 nuovi casi e 4 morti

Sono 1.365 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia , a fronte di 81.723 tamponi effettuati. La Regione con l'aumento più significativo di contagi è la Campania (270), seguita da Lombardia (235) e Lazio (156). Sono 4, invece, i morti nelle ultime 24 ore su tutto il territorio nazionale. Crescono di 7 unità i pazienti in terapia intensiva (86), mentre sono 90 in più le persone ricoverate negli altri reparti (1.337).

Contagi in leggero calo rispetto ai 1.444 di ieri ma con meno tamponi effettuati (81.723 contro i quasi 100mila di sabato). Nel bollettino quotidiano la Regione Basilicata ha reso noto che comunicherà solo lunedì i contagi e i test di oggi.

Balzo di contagi in Campania Aumentano gli screening in Campania, in particolare i controlli legati al rientro dei turisti, e balza in avanti il numero dei nuovi positivi al Covid rilevati in Regione, ben 270 (di cui 58 provenienti dalla Sardegna e 67 dall'estero) su 6.729 tamponi. La Regione Campania, si sottolinea in una nota dell'Unità di crisi. spiega che la "strategia precauzionale che consiste nell'identificare precocemente asintomatici infetti, consente di confinare rapidamente positivi al Covid 19, evitando così una ulteriore diffusione dell'infezione, con possibili ripercussioni su una possibile fase di recrudescenza autunnale dell'infezione stessa. L'attuale attivita' di screening sui rientri risulta indispensabile nell'ottica di una strategia di contenimento dell'infezione", si ricorda dall'Unita' di crisi campana".

In Lombardia tre decessi Sono 235 i positivi al coronavirus riscontrati nelle ultime 24 ore in Lombardia mentre sono stati 3 i decessi. Lo rende noto la Regione la quale spiega che il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all'1,8%. Dei nuovi casi 30 sono debolmente positivi e sette a seguito di test sierologico.